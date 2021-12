Valerie Besl sucht mit ihrer Agentur "Vielseitig" immer nach neuen Wegen, Kultur möglich zu machen. Dass sie bei ihrer Arbeit im Hintergrund steht, stört sie nicht.

Wer Valerie Besl begegnet, trifft oft auf Begeisterung. Und auf ein Lachen. Sie lacht gern. Das liegt in ihrem Wesen. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie gerne tut, was sie macht. Sie bringt Kulturgut unter die Leute. Bücher und Filme in erster Linie. Aber sie tut es nicht auf Bühnen, sondern beim Planen und Austüfteln von Möglichkeiten eine Öffentlichkeit für qualitätsvolles Kulturgut zu schaffen.

Zunächst ging es "nur" um Bücher

"Vielseitig" heißt die Agentur, ...