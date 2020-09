20. Amadeus Awards werden verliehen

Zum 20. Mal werden am Donnerstag die Amadeus Austrian Music Awards verliehen. Da die geplante Jubiläumsveranstaltung in der Wiener Stadthalle wegen der Coronakrise abgesagt werden musste, findet die Preisvergabe im Rahmen einer vorab aufgezeichneten TV-Show statt. Das Nominiertenfeld führen das Dialektduo Seiler und Speer sowie die Artpop-Band Bilderbuch mit jeweils vier Gewinnchancen an.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Seiler und Speer dürfen sich Hoffnungen machen

In der Show werden nicht nur die diesjährigen Preisträger gekürt, sondern auch Highlights aus den vergangenen 20 Jahren gezeigt sowie zahlreiche Auftritte österreichischer Musiker eingespielt. Moderiert wird die Sendung von der mehrfachen Amadeus-Preisträgerin Conchita Wurst. Zwei Preisträger stehen bereits fest: Das Duo Anger erhält den FM4-Award, der von den Hörern des ORF-Radios bestimmt wurde, Andre Heller wird für sein Lebenswerk geehrt. Quelle: APA