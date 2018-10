2019 Wiederaufnahme der Mitterer-Passion in Erl

Bei den Passionsspielen Erl wird es 2019 eine Wiederaufnahme der Passion geben, die Felix Mitterer für die vorherige Spielsaison im Jahr 2013 verfasst hat. Regie wird wieder der Tiroler Markus Plattner führen. Am 26. Mai feiert man Premiere, die letzte Aufführung findet am 5. Oktober statt. An den Passionsspielen, die alle sechs Jahre stattfinden, beteiligen sich rund 600 Laiendarsteller aus Erl.

SN/APA (Archiv)/ROBERT PARIGGER Auch die Emotionen der Beteiligten sollen auf die Bühne gebracht werden