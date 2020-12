2020 im Kultur-Rückblick: Kunst trotzt vielen Hemmnissen

Was erschien zu Jahresbeginn noch undenkbar? Was wurde trotzdem möglich? Ein Rückblick auf ein Kulturjahr der Nöte und Auswege.

FEBRUAR8. 2. Mit der Meldung "Coronavirus verhindert Kunstmessen" über die Absage der Art Basel in Hongkong erscheint die Pandemie erstmals auf den Kulturseiten der SN.25. 2. Als die Opernhäuser in Mailand und Venedig zusperren, erscheint auf SN-online die erste Analyse "Corona und Kultur".28. 2. Auf die Frage im SN-Interview zu Covid-19 sagt Helga Rabl-Stadler, Präsidentin der Salzburger Festspiele: Soeben habe sie die Mitarbeiter gebeten, Dienstreisen zu limitieren und bei Krankheit einen Arzt anzurufen. Was hieße eine Absage zum 100er? "Man ...