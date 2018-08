300 Titel von Pop-Star Prince erstmals im Internet verfügbar

Erstmals können Fans der Pop-Ikone Prince mehr als 300 Lieder aus dem Spätwerk des 2016 verstorbenen US-Musikers im Internet herunterladen oder bei Streamingdiensten anhören. Die Titel von 23 Alben, die zwischen 1995 ("The Gold Experience") und 2010 ("20Ten") entstanden, gingen am Freitag online, wie Sonys Plattenlabel Legacy Recordings in einer Aussendung mitteilte.

SN/APA (AFP)/BERTRAND GUAY Die mehr als 300 neuen Songs dürften Fans einige Zeit beschäftigen