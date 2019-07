33. Linzer Pflasterspektakel startet

Das 33. Linzer Pflasterspektakel hat am Donnerstagnachmittag mit einer Eröffnungsparade in der Innenstadt begonnen. 700 Auftritte von 115 Solo-Künstlern an 40 Orten werden bis einschließlich Samstag geboten. Die jährliche Besucherzahl liegt bei über 200.000.

SN/APA (FOTOKERSCHI.AT)//WERNER KER Farbenfrohe Parade in der Linzer Innenstadt