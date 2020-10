"33 Sekunden für Kultur"

Woher decken Bundesmuseen und -theater gut 80 Mill. Euro Verlust?

Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren lauschte die Budgetrede Gernot Blümels (ÖVP) mit Stoppuhr: Von 32 Minuten habe der Finanzminister 33 Sekunden der Kultur gewidmet. Und in dieser halben Minute sei nicht zu erfahren gewesen, was für eingetretene und zu erwartende Verluste infolge von Covid-19 geplant sei, kritisierte Ruiss. In dem laut Redetext einzigen Absatz kündigte der Finanzminister für 2021 bis 2024 kumulierte Investitionen an: "Mich als ehemaligen Kulturminister freut, dass wir unser Bekenntnis zu Kunst und Kultur mit ...