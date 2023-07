40. ImPulsTanz-Eröffnung mit Haut und Beats

Ein kombiniertes Jubiläum und viel nackte Haut unter freiem Himmel: Das 40. ImPulsTanz-Festival hat am Donnerstagabend mit einem Fest für Doris Uhlich begonnen, deren Performance "more than naked" anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums im Hof des Museumsquartiers erneut zur Aufführung kam. Moderator Dirk Stermann witzelte über Wiener Taxifahrer und erinnerte an das Gründungsjahr des Festivals, in dem die SPÖ die absolute Mehrheit verlor und Michael Jackson die Charts anführte.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Doris Uhlichs 'more than naked' feierte 10. Geburtstag