70. Berlinale: Jubel für zwei Filme über Künstler

Zwei Filme über sehr unterschiedliche Künstler sind bei ihren Premieren während der Berlinale mit ähnlich frenetischem Applaus gefeiert worden. Im Wettbewerb startete am Freitagabend der Streifen "Hidden Away" ("Volevo nascondermi") des italienischen Regisseurs Giorgio Diritti. Bejubelt wurde auch Bettina Böhlers "Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien".

SN/APA (dpa)/Christoph Soeder Schauspieler Elio Germano und Regisseur Giorgio Diritti