70. Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

In Frankfurt wird am Dienstag die traditionsreiche Buchmesse eröffnet. Zur weltgrößten Bücherschau, die bis zum kommenden Sonntag zum 70. Mal stattfindet, werden rund 7.000 Teilnehmer aus 105 Ländern erwartet. Im vergangenen Jahr kamen fast 300.000 Menschen zur Messe. Sie steht in den ersten drei Tagen nur Fachbesuchern offen.

