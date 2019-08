76. Filmfestspiele Venedig: Startrubel am Lido mit Brad Pitt

Der größte Star des Tages war ohne Frage Brad Pitt. Doch der Besuch aus Hollywood machte sich am Donnerstag erst einmal rar in Venedig. Die ersten Fans warteten zwar schon am Vormittag am roten Teppich, wo der 55-Jährige am Abend das Weltraumabenteuer "Ad Astra" mit Tommy Lee Jones, Liv Tyler und Ruth Negga vorstellen sollte.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Der US-Schauspieler wurde von den Fans sehnlichst erwartet