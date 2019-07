89 Projekte für Grazer Kulturjahr 2020 ausgewählt

Das Kulturjahr 2020 in Graz nimmt Form an: Am Mittwoch haben Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Manager Christian Mayer die 89 der 568 eingereichten Projekte vorgestellt, die am Donnerstag im Gemeinderat für das Programm beschlossen werden sollen. Mit dabei sind Bill Fontana, der seine umstrittene Klanginstallation von 1988 wiederbeleben will, sowie Uhrturm-Schatten-Schöpfer Markus Wilfling.

SN/APA/INGRID KORNBERGER Das Grazer Kulturjahr nimmt Form an