95. Oscars: "Im Westen nichts Neues" holte Auslandstrophäe

Das deutsche Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" wurde bei der 95. Oscargala in der Nacht auf Montag zum besten internationalen Film gekürt. Regisseur Edward Berger betrat die große Bühne gemeinsam mit seiner Crew, darunter auch der Wiener Schauspieler Felix Kammerer, der die Hauptrolle in der Verfilmung von Erich Maria Remarques Roman spielt. "Das bedeutet uns so viel", freute sich Berger.

Er dankte seinem ganzen Team, den Produzenten und allen voran Kammerer, der sich schüchtern verbeugte. "Das war dein erster Film, und du hast uns auf deinen Schultern getragen, als ob es nichts wäre. Ohne dich wäre niemand von uns hier." Kurz zuvor war "Im Westen nichts Neues" bereits für die beste Kamera ausgezeichnet worden. James Friend zeigte sich gerührt, als er die begehrte Goldstatuette entgegennahm. "Es ist heute zwar nicht mein Geburtstag, aber es fühlt sich so an. Was für eine Ehre!"

Die mit elf Nominierungen in den Abend gestartete Sci-Fi-Komödie "Everything Everywhere All at Once" konnte ihrer Favoritenrolle zumindest zu Beginn der Show gerecht werden: Mit Ke Huy Quan und Jamie Lee Curtis gingen beide Nebenrollenauszeichnungen an den Film des Regieduos Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Während Quan seine Ehrung unter Freudentränen entgegennahm und auf seinen realisierten Lebenstraum verwies, hielt sich Hollywoodaltstar Curtis bei ihrer ersten Auszeichnung an die vorgegebenen 45 Sekunden und bedankte sich bei den Fans ihrer Genrefilme über die Jahrzehnte hinweg: "Wir haben einen Oscar gewonnen!"

Die erste Auszeichnung des Abends ging an Starregisseur Guillermo del Toro für seinen "Pinocchio"-Animationsfilm für Netflix. Der Preis für das beste Make-up und Haare ging an "The Whale", in dem Brendan Fraser einen sterbenden, adipösen, homosexuellen Lehrer spielt. Das beste Kostümdesign stellte wiederum das Marvel-Superheldenepos "Black Panther: Wakanda Forever".

Bester Dokumentarfilm wurde Daniel Rohers "Navalny" über den führenden russischen Oppositionellen. Der Regisseur dankte seinem Team, zu dem auch die drei österreichischen Kameramänner Niki Waltl, Simon Fraissler und Daniel Dajakaj gehören, für dessen Mut. "Alexej Nawalny kann heute nicht bei uns sein. Dieser Preis ist ihm und allen politischen Gefangenen gewidmet." Nawalnys Frau Julia wandte sich ebenfalls ans Publikum: "Mein Mann ist im Gefängnis, nur weil er die Wahrheit sagt und weil er die Demokratie verteidigt. Ich träume von dem Tag, an dem er und unser Land wieder frei sein werden."

Für die komödiantischen Momente sorgte unterdessen Moderator Jimmy Kimmel, der bereits zum dritten Mal durch den Oscarabend führt und die gut 3.000 Gäste im legendären Dolby Theatre mit seiner Einleitung durch den Kakao gezogen hat. Die Gala ist dabei nach einigen Experimenten ohne Moderatoren oder an neuen Standorten endgültig wieder zu ihrem traditionellen Format zurückgekehrt.

Aus österreichischer Sicht wird in den nächsten Stunden besonders die Kategorie Bester Schnitt mit Spannung erwartet, findet sich hier doch Monika Willi für ihre Arbeit an dem Musikdrama "Tár" unter den Nominierten. Die Österreicherin wird den im Fall der Fälle größten Moment ihrer Karriere allerdings nicht persönlich in Hollywood erleben, da sie die lange Reise nach einem Unfall auf Anraten ihrer Ärzte nicht antreten konnte.

(S E R V I C E - www.oscars.org )