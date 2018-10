Abschied von Charles Aznavour in Paris

Mit einem Gottesdienst in der armenischen Kathedrale in Paris haben Angehörige und Freunde am Samstag Abschied von dem verstorbenen Chanson-Star Charles Aznavour genommen. Die Trauerfeier in der Kathedrale Saint-Jean-Baptiste fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Unter den Trauergästen war neben anderen Künstlern auch die Schauspielerin Emmanuelle Beart.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Trauerfeier unter Ausschluss der Öffentlichkeit