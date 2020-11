Adventkalender können klingen

Statt zum Schauen oder zum Schlecken bieten Musiker kleine Überraschungen zum Hören.

Die Leiterin des österreichischen Volksliedwerks, Irene Egger, saß am Freitag noch Videos sichtend an ihrem Computer. Denn erstmals hat der Verband der Volksliedwerke der Bundesländer für einen klingenden Adventkalender heuer einen Aufruf lanciert: Musiker und Sänger sollten querformatige Videos einschicken. Gesucht würden "Lieder und Musikstücke, die man gerne in der Adventzeit musiziert und singt, solistisch oder mit FreundInnen, Verwandten, Kindern (bitte gegebenenfalls auf Abstandsregeln achten), mit und ohne Begleitung sowie instrumental". Aus den Einsendungen stellt Irene Egger nun den Adventkalender ...