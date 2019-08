Ägypten gab Einblicke in Restaurierung von Tutanchamuns Sarg

Ägypten hat einen Einblick in die Restaurierung des vergoldeten Holzsargs des Pharaos Tutanchamun gewährt. Bei dem Sarg handle es sich um "ein einzigartiges historisches Artefakt, nicht nur für Ägypten, sondern für die ganze Welt", sagte der Minister für Altertümer, Chaled al-Enani, am Sonntag bei einer Pressekonferenz im Großen Ägyptischen Museum in Kairo.

SN/APA (AFP)/KHALED DESOUKI Der Sarkophag von Tutanchamun wird restauriert