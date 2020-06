50 Jahre hat die US-Kultband Aerosmith mittlerweile schon am Buckel und dabei über 150 Millionen Alben verkauft. Und eigentlich hätten die Rocker im Rahmen ihrer Jubiläumstour am 9. Juli auch nach Österreich kommen sollen. Wegen der Coronakrise verschiebt sich die Europatournee nun jedoch um ein Jahr: Dafür wird Wien am 15. Juli 2021 den krönenden Abschluss für die Tour der Band bilden.

SN/APA (AFP)/ROBYN BECK Steven Tyler kommt erst im nächsten Jahr

Quelle: APA