Aktivisten rufen die Republik Europa aus

An mehr als 120 Orten soll die Kunstaktion im November zeitgleich starten - auch in Salzburg.

Gut, dass die Zeitumstellung beim Großteil der EU-Mitgliedsländer derzeit noch einheitlich erfolgt. Die Symbolwirkung der Aktion, die am 10. November in Städten von Berlin bis Rom und von Barcelona bis Bukarest stattfinden soll, bleibt damit viel höher: Um Punkt 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll an diesem Tag ein Manifest verlesen werden. "Das Europa der Nationalstaaten ist gescheitert", heißt es darin. Gefordert wird, Europa nicht nur als gemeinsamen Markt und gemeinsame Währung zu sehen, sondern diese auch "in einer gemeinsamen europäischen Demokratie zu gestalten." Schauplätze sind vor allem Theater und andere Kunstinstitutionen: An mehr als 120 Orten in Europa wollen die Initiatoren des "European Balcony Project" eine europäische Republik ausrufen. Autor Robert Menasse, Politikwissenschafterin Ulrike Guérot und Verena Humer stellten das Projekt am Dienstag im Wiener Schauspielhaus vor. Er nehme ein großes Bedürfnis wahr, "konkret über die Gestaltung der europäischen Zukunft zu diskutieren", erläuterte Robert Menasse. Es müsse gelingen, die Gleichheit aller europäischen Bürger vor dem Gesetz durchzusetzen, ein mit allen Rechten ausgestattetes Europäisches Parlament zu haben. Das Manifest solle Bewusstsein dafür schaffen, "dass wir uns entscheiden müssen: Wollen wir die Zukunft gestalten oder die Zukunft erleiden?"