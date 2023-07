Albertina: Ralph Gleis wird 2025 neuer Direktor

Der Direktor der Alten Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, Ralph Gleis, wird der neue Generaldirektor der Albertina, und zwar ab 1. Jänner 2025. Dies gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt.

"Tage wie dieser sind historisch gesehen äußerst selten", sagte Mayer. Denn in den vorigen sechzig Jahren habe es neun deutsche Bundeskanzler, vierzehn österreichische Bundeskanzler und sechs Päpste, doch nur vier Direktoren der Albertina gegeben. Und davon sei einer nur interimistisch bestellt gewesen. "Das zeigt die potenzielle Tragweite der Entscheidung" für Ralph Gleis.

Gleis macht Beziehungen zu Österreich sichtbar

Dieser macht in Berlin soeben seine Beziehungen zu Österreich sichtbar: Am 23. Juni eröffnete er "Secessionen. Klimt, Stuck, Liebermann", eine Kooperation mit dem Wien Museum, wo Ralph Gleis einst Kurator gewesen ist, und mit Leihgaben aus Albertina und Belvedere. Die von Ralph Gleis selbst kuratierte Schau in der Alten Nationalgalerie vergleicht die Kunst der Jahrhundertwende in München, Wien und Berlin. Unter rund 200 Gemälden, Skulpturen und Grafiken sind laut Pressemitteilung an die 60 Werke Gustav Klimts, was die bisher umfangreichste Klimt-Präsentation in Berlin ergibt. Derartige langfristig geplante, internationale Kooperationen strebe er auch für die Albertina an, und zwar für Ausstellungen ebenso wie für Forschung, kündigte Ralph Gleis am Donnerstag in Wien an.

"Neuorientierung" berge großes Zukunftspotenzial

Er bekannte sich zum Lebenswerk des bisherigen Direktors Klaus Albrecht Schröder, der die Albertina von "einer grafischen Sammlung von Weltrang" um Malerei, Skulptur, Fotografie und Architektur erweitert und damit ein "dynamisches Kraftfeld innerhalb der österreichischen Museumslandschaft" und ein "international renommiertes und viel besuchtes Ausstellungshaus" geschaffen habe. Diese "Neuorientierung" berge großes Zukunftspotenzial, versicherte Ralph Gleis, kündigte aber auch an, die "Tragfähigkeit dieses Erfolgskonzepts zu überprüfen".

Albertina in drei Aspekten ausgebaut

Ralph Gleis übernimmt von Klaus Albrecht Schröder. Dieser leitet die Albertina seit 1999, bis Anfang 2025 wird er also mehr als ein Vierteljahrhundert dieses Bundesmuseum geführt haben, und er wird große Fußstapfen hinterlassen. Er hat das einst auf seine Grafische Sammlung konzentrierte Museum vor allem in drei Aspekten ausgebaut: Erstens hat er das eigentliche Gebäude der Albertina schräg hinter der Wiener Staatsoper innen und außen modernisiert und Platz für immense Ausstellungsfläche geschaffen. Zweitens hat er mit großen, renommierten Sammlungen als Dauerleihgaben sowie mit aufwendigen Großausstellungen aus dem Spezial- ein Generalmuseum gemacht - für alle Genres der bildenden Kunst und für alle Epochen. Drittens hat er - gemeinsam mit Hans Peter Haselsteiner als Mäzen - das Wiener Künstlerhaus zur Albertina Modern ausgebaut.

Die Pressekonferenz zum Nachschauen