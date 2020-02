Albertina zeigt Metropolitan Ausstellung ab Mittwoch

Die Albertina stellt eindrucksvoll ihre Kernkompetenz unter Beweis. In einer Kooperation mit dem Metropolitan Museum in New York, wo die Schau unter dem Titel "The Renaissance of Etching" bereits im Herbst zu sehen war, zeigt sie ab Mittwoch "Die frühe Radierung". Der Untertitel der bis 10. Mai laufenden Ausstellung lautet "Von Dürer bis Bruegel". Er sollte "Von Hopfer bis Borcht" lauten.

SN/APA/Albertina,Wien Albertina zeigt ab Mittwoch Metropolitan Ausstellung