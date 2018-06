Aleida und Jan Assmann erhalten Buchhandels-Friedenspreis

Die deutschen Kulturwissenschafter Aleida und Jan Assmann erhalten gemeinsam den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Das teilte der in Frankfurt ansässige Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag zum Auftakt der Buchtage in Berlin mit.

SN/APA (dpa)/Patrick Seeger Aleida Assmann wurde für Studien zur Erinnerungskultur bekannt