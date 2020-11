Alfred Dorfer: "Opern wegen Corona zu kürzen, ist eine Heidenarbeit"

Der Kabarettist debütiert als Opernregisseur. Zu sehen ist das vorerst nur im Fernsehen.

Am kommenden Sonntag zeigt ORF III eine TV-Ausstrahlung von Mozarts "Le nozze di Figaro" aus dem Theater an der Wien. Alfred Dorfer wagt sich an seine erste Opernregie. Wie der österreichische Satiriker den Grafen Almaviva als Vertreter halbseidenen Geldadels darstellen will und welches Potenzial kürzere Coronafassungen von Opern haben, das erläutert er im SN-Gespräch.

Die Ankündigung Ihrer ersten Opernregie hat viele überrascht. Schließlich haben Sie ein Image als linksliberaler, kritischer Zeitgenosse gepflegt. Alfred Dorfer: Zunächst einmal möchte ich ...