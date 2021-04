allesdichtmachen und die freie Kunstszene: Die Realität hinter dem Vorhang

Die Aktion #allesdichtmachen hat medial und virtuell viel Aufregung erzeugt. Aber wie sieht unterdessen die Wirklichkeit von freien Künstlern nach einem Jahr der Kultur-Zwangspausen aus?

Ob Facebook oder Feuilleton: Die Aktion #allesdichtmachen beherrschte in den vergangenen Tagen Schlagzeilen und Echokammern. Namhafte Schauspieler wie Ulrich Tukur, Nina Proll oder Manuel Rubey hatten sich in Videos überspitzt mit den Coronamaßnahmen in Deutschland und Österreich auseinandergesetzt - und großflächige Shitstorms geerntet.

"Auch Satire will gelernt sein", sagt Fritz Egger über die Aktion. "Viele Kollegen haben in guter Absicht mitgemacht, aber der Schuss ist nach hinten losgegangen." Der Kabarettist und Schauspieler atmet selbst wieder Theaterluft, die SN ...