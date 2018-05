Am Anfang stand die Industriespionage

300 Jahre Wiener Porzellanmanufaktur - die spannende und wechselhafte Geschichte einer Luxusware.

Also Hausangestellter und zuständig fürs Servieren und die Reinigung der Tafelgeschirrbestände wollte man nicht gewesen sein damals in den Adelskreisen, die sich solch fragile Schätze leisten konnten. Nur nichts fallen lassen! Jahrhundertelang galt Porzellan in Europa als kostspieliger, aus Japan oder China importierter Luxus. Als ein Naturforscher und ein Arkanist das Geheimnis der Herstellung entschlüsselten, gelang die Erzeugung in Europa. Der Arkanist, also Chemiker, hieß Johann Friedrich Böttger, er gründete die Manufaktur Meißen.