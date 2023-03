Amal Clooney tritt beim 4Gamechangers-Festival auf

Nach George Clooney im Vorjahr ist heuer die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney beim 4Gamechangers-Festival in Wien zu Gast. Auch die Friedensnobelpreisträgerinnen Jody Williams und Nadia Murad haben ihr Kommen zugesagt, gab die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe am Samstag erste Details zum Line-Up preis. Für das gemeinsam mit dem ORF veranstaltete Digitalfestival sollen mehr als 70 Prozent der Auftretenden Frauen sein. Es findet von 15. bis 17. Mai in der Wiener Marx Halle statt.

BILD: SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Amal Clooney kommt im Mai nach Wien zum 4Gamechangers-Festival

Am Programm stehen internationale und nationale Keynotes und Paneldiskussionen rund um die Themen "Female Power & Empowerment, Menschenrechte, Gesundheit & Soziales, Digitalisierung und Medien, Sustainability, Entrepreneurship sowie Arbeitswelt & Bildung". Diskutieren und vortragen werden neben George Clooneys Ehefrau etwa auch die Unternehmerin und erste Weltraumtouristin Anousheh Ansari, Hedy-Lamarr-Preisträgerin Johanna Pirker, ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann und Psychologieprofessorin Michelle Drouin. Auch Musikerin Lahra und Künstlerin Christl sind mit von der Partie. Am ersten Tag, dem "4Pioneers Day", dreht sich alles um Start-Ups, Unternehmertum, Finanzen, Innovationen und Technologien. Am Folgetag, dem "4Future Day", stehen die Themen Klima, Nachhaltigkeit, Jobs, Bildung, Gesundheit und Soziales im Mittelpunkt. Den Abschluss macht der "4Gamechangers Day" am 17. Mai, wobei die Vortragenden sich dem Weltgeschehen, Menschenrechten, Medien und der Kultur widmen. Das Festivalgeschehen kann auch über alle drei Tage hinweg auf Puls 24 und in der Streamingapp Zappn verfolgt werden. Auch der ORF wird das 4Gamechangers-Festival covern. (S E R V I C E - https://4gamechangers.io/ )