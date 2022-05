Bis vor Bedenken der Schädel explodiert

Die Debatte um offene Briefe wegen möglicher Waffen für die Ukraine zeigt das Dilemma einer Welt im Meinungsaufruhr.

Zugespitzt ist es eine Entscheidungsfrage: Panzer oder Pazifismus? Das passt zu einer medialen Welt, die vom Meinungsaufruhr lebt. Aber da ist es auch schon, das Problem der Debatte, die vor einigen Tagen um einen offenen Brief an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz begonnen hat. Kaum etwas ist so einfach, dass es mit der Antwort auf eine Entscheidungsfrage zu klären wäre. Schon gar nicht im Krieg. In dem Brief - initiiert vom österreichischen Medienkünstler Peter Weibel und der Feministin Alice Schwarzer, ...