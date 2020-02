Die Opernhäuser in Mailand und Venedig sind zumindest eine Woche lang geschlossen. Kulturtouristen stehen vor verschlossenen Museen und Kathedralen. Was wären weitere Konsequenzen?

Was tun in Venedig, wenn die Vorsicht vor dem Coronavirus möglichst viel Stillhalten erfordert? Der Karneval ist abgesagt, die Oper La Fenice ist geschlossen, die Museen sind zu, der Markusdom ist gesperrt. Was soll man als Tourist in Mailand noch ...