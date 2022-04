Geld von Russen hat in der Kultur den Anstand wanken lassen

In fast alle kulturpolitischen Skandale Österreichs der vorigen zwei Jahrzehnte waren Russen involviert.

Von dem vielen, was einst im Hintergrund angebahnt worden ist, sind ein paar goldene Lettern im Foyer in der Albertina geblieben. Nun ist dort "Grigori Berjoskin" in Stein gemeißelt. Seit der russische Geschäftsmann und Vorstandsvorsitzende der ESN Group als "Helfershelfer des Präsidenten Wladimir Putin" auf der Sanktionsliste der EU steht, ist die Freude an dessen einstiger Gabe getrübt. Mindestens 750.000 Euro hat er bezahlt, um die Pracht der Prunkräume der Albertina wiederherzustellen.

Russen und Albertina? ...