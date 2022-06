Salzburger Museen: Schöne Schätze erwarten Weckruf

In Salzburger Museen stehen beträchtliche Änderungen an. Und doch herrscht sonderbare Stille.



Analyse SN

Ein Detail im Salzburger Domquartier weckt Assoziationen zu der in gewisser Hinsicht sonderbaren Stille in Salzburger Museen. Die Schönheit ist in Stein gemeißelt - dauerhaft prachtvoll. Sie wird brav gepflegt, poliert, bei Bedarf restauriert und in Führungen hergezeigt. Und doch wirkt der Engel am Türstock wie im Dornröschenschlaf.

Freilich: Es ist auch einiges in Bewegung. Am 29. Juni wird Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) eine epochale Neuerung kundtun: Die Ausbaupläne für die Neue Residenz werden architektonisch konkretisiert. Damit wird ...