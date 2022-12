Andräkirche, Ennstal, Linz: Salzburger Advent ist mobil

Seit 1991 bietet die Adventveranstaltung in der rechten Altstadt vorweihnachtliche Klänge mit einer Prise Pop. Das Ensemble geht regelmäßig auf Tour.

Das Familiär-Dynastische ist ein Wesenszug der Salzburger Adventspiele. Nach dem Tod von Tobi Reiser führte sein Sohn Tobias das Adventsingen im Großen Festspielhaus weiter, ehe ein Bruch in der Erbfolge Aufsplitterung bedeutete.

Auf der rechten Altstadtseite wirkt die Familie Holzmann bereits in dritter Generation entscheidend am Salzburger Advent in der Andräkirche mit. Gründer Erich Holzmann hat die Gesamtleitung an seinen Sohn Marc übergeben, Enkel Elias zeichnet für die Projektionen verantwortlich. Nur die künstlerische Leitung hat der mittlerweile 75-Jährige ...