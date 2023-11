André Heller kuratiert Festival in der Elbphilharmonie

Erst jüngst trat er auf dem neuen Album des Wiener Rappers Monobrother als Battle-Rapper auf, im Frühjahr 2024 kuratiert er das "Reflektor"-Festival in der Hamburger Elbphilharmonie: André Heller bringt vom 16. bis 24. März 2024 Musikerinnen und Musiker aus allen Genres zusammen und kuratiert unter dem Motto "Fremd ist der Fremde nur in der Fremde" "fantasievolle Kombinationen frei nach Karl Valentin", wie es in der Ankündigung heißt.

BILD: SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Universalkünstler versammelt Musik aus allen Sparten in Hamburg

Dabei trifft die finnische Opernsängerin Camilla Nylund etwa auf die fünffache Grammy-Gewinnerin Angélique Kidjo aus Benin, ein finnischer Chor schreiender Männer steht traditionellen bulgarischen Sängerinnen gegenüber und kraftvolle Gnawa-Musik aus Marokko verbindet sich mit spirituellem Sufi-Gesang aus Pakistan. Dazu kommen Projekte zu Maria Callas, das erste Deutschlandkonzert von Songwriterlegende Jimmy Webb sowie ein Abend mit Interpreten des Wienerlieds, darunter Voodoo Jürgens, Der Nino aus Wien und Anna Mabo. Im Frühjahr erscheint darüber hinaus mit "Schattentaucher" im Zsolnay Verlag eine Neuauflage von Hellers 1987 veröffentlichtem und lange vergriffenem Romandebüt - mit einem Text von Josef Winkler. (S E R V I C E - www.elbphilharmonie.de)