Die neue Staatssekretärin Andrea Mayer kündigt unbürokratische Hilfe für Künstler an. Die Erwartungen der Kulturszene sind groß.

"Life is what happens to you while you're busy making other plans", sinniert John Lennon in seinem Song "Beautiful Boy". Diese Textzeile setzte Andrea Mayer am Dienstag an den Beginn ihrer Präsentation als neue Staatssekretärin für Kunst und Kultur. Die ...