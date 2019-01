Ansturm auf Hamburger Elbphilharmonie hält an

Zwei Jahre nach der Eröffnung hält der Ansturm auf die Hamburger Elbphilharmonie unvermindert an. Der Große Saal kommt auf eine Auslastung von rund 99 Prozent - seit der Eröffnung haben bereits 1,76 Millionen Menschen ein Konzert in der "Elphi" besucht. 8,5 Millionen Menschen kamen auf die Plaza, die öffentliche Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe, teilte die Hamburger Kulturbehörde mit.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Das spektakuläre Konzerthaus war am 11. Jänner 2017 eröffnet worden