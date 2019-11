Architekt "Ironimus" Gustav Peichl mit 91 Jahren verstorben

Er gehörte zu den prägenden Architekten Österreichs der Nachkriegszeit und als "Ironimus" zu den prominentesten Karikaturisten: Nun ist Gustav Peichl am Sonntag (17. November) im Alter von 91 Jahren nach kurzer Krankheit in seinem Haus in Wien-Grinzing gestorben, wo er seit 1962 lebte. Dies teilte die Familie der APA mit. Die Architekturwelt verliert einen ihrer kreativsten Proponenten.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Stararchitekt und Zeichner Gustav Peichl