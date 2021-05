Architekturbiennale: Miteinander leben, aber wie?

Im Österreich-Pavillon thematisieren Helge Mooshammer und Peter Mörtenböck den Stadtalltag mit digitalen Plattformen.

Unter dem Titel "How will we live together?" beginnt am Samstag die 17. Architekturbiennale in Venedig. Der österreichische Pavillon, den die beiden Wissenschafter Helge Mooshammer und Peter Mörtenböck kuratiert haben, steht im Zeichen des Plattform-Urbanismus. Unter dem Titel "We Like. Platform Austria" widmen sie sich nicht nur der Frage des gegenwärtigen, sondern auch des künftigen Zusammenlebens, die der libanesisch-amerikanische Kurator Hashim Sarkis der aktuellen Biennale-Ausgabe als Thema vorangestellt hat.

Plattform-Urbanismus ist mittlerweile ein Begriff, mit dem auch Nichtexperten nach mehr als einem Jahr Pandemie etwas anfangen können: "Das ganze Leben wird zu einer Summe von Abos, ohne die ich auch am städtischen Alltag nicht mehr teilnehmen kann", sagen die beiden und verweisen auf Plattformen von Airbnb über Carsharing- und E-Roller-Dienste bis hin zu Co-Living-Spaces. "Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Alles kommt im Paket. Dadurch verlieren wir die Kontrolle über unser Leben in der Stadt."

Und genau dieser Zugang steht auch im Zentrum des ersten von sieben Kapiteln, auf denen die Schau im luftig bestückten, aber inhaltlich äußerst dichten Pavillon inhaltlich aufbaut. "Access is the new Capital" (Zugang ist das neue Kapital) steht auf großen Tafeln, die von der Decke baumeln. "Zugang ist durch Corona ja auch hier bis ins letzte Detail ein Thema", sagt Peter Mörtenböck. Ursprünglich hätte der österreichische Pavillon in den Giardini ein Tummelplatz für 50 internationale Architekturblogger sein sollen, die im Wochentakt wechselnd den theoretischen Diskurs hätten bestimmen sollen. Da dem Duo bald klar wurde, dass nach der coronabedingten Verschiebung im Jahr 2020 auch 2021 nicht alles "normal" würde ablaufen können, entschieden sie sich, die "Residencies" vorab und dezentral durchzuführen. Die so entstandenen Texte der über 50 Blogger werden nun im Pavillon kompakt präsentiert.

Der Einstieg erfolgt über je ein Foto, das der oder die jeweilige Experte/-in als Illustration für den eigenen Blogbeitrag gewählt hat. Darunter findet sich ein kurzer Text. Wer weiter in die Materie eintauchen will, findet eine Konstruktion aus mehreren Bildschirmen vor, auf denen die Beiträge in zwei Minuten dauernden Videos visualisiert wurden.

Im linken Hauptflügel des Österreich-Pavillons widmet man sich zunächst dem "Access" und der "City on Demand", die - um ihre Services immer und überall bereitstellen zu können - auch die nötige Infrastruktur erfordert. In den beiden hinteren Flügeln widmet man sich in zwei riesigen Collagen der glänzenden Oberfläche künftiger Städte und dem dunklen Untergrund, der das Glänzen ermöglicht.

Wie sehr das Ich Teil der Plattformen (und von Architekturen) geworden ist, thematisiert das Kapitel "Monuments of Circulation - 'I' is Everywhere". Hier setzt sich etwa Bernadette Krejs von der TU Wien mit temporären Behausungen wie Airbnb oder dem Phänomen des "Instagram Living" auseinander.

Ein Ende findet die Schau in einer Handlungsanweisung für die Zukunft: "The Future is public", heißt es da. Der Schlüssel ist laut den Kuratoren die aktive Auseinandersetzung mit den rasenden Veränderungen und die Bereitschaft, sich daran zu beteiligen.