Architekturbiennale Venedig startet wegen Coronavirus später

Der Start der Architekturbiennale Venedig verschiebt sich wegen des Coronavirus um drei Monate. Die 17. Internationale Architekturausstellung wird erst am 29. August und nicht am 23. Mai starten. Die Laufzeit wird aber nicht verlängert, sondern endet wie vorgesehen am 29. November, teilte das Büro der Schau am Mittwoch mit. Auch Messen in Deutschland und Großbritannien wurden verschoben.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Auflagen des städtischen Gesundheitsamtes nicht umsetzbar