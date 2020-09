Architekturpreis des Landes für das Paracelsus Bad

Das Paracelsus-Bad erhält zum ersten Geburtstag den Architekturpreis des Landes. Es war ein knappes, innerstädtisches Rennen.

Großer Gestus, durchgehalten bis ins kleinste Detail. Der ideale Umgang mit Stadtraum und Freiraum, zwischen Auffälligkeit und Unterordnung. Die Genauigkeit der eingesetzten Effekte. Die Hochwertigkeit der Materialien. Und dazu eine - auch für architektonische Laien, sprich: Passanten und Badgänger, erlebbare - "anspruchsvolle Fassade, die, einem Lamellenkleid aus Keramik gleich, das Gebäude scheinbar in ein leichtes Wogen versetzt". Da sieht man also von außen schon, was drinnen in den Schwimmbecken passiert. Es geht nämlich um das neue Paracelsus-Bad, genauer um das ...