"Ariodante": In der Staatsoper tanzen die Wände

David McVicar lässt bei "Ariodante" zwar nicht die Puppen tanzen, aber immerhin die Wände: Die Händel-Premiere an der Staatsoper gestaltete sich in den Händen des Schotten am Samstag als Gratwanderung zwischen sängerfreundlichem Rampentheater und dem Bemühen, die Szenerie dennoch mit stimmigen Bildern zu beleben. Ungeachtet manch stimmlicher Schwächen, gab es am Ende Jubel für diesen Ansatz.

Nun hat die Wiener Staatsoper also ihren zweiten Händel nach der "Alcina" 2010 im Repertoire und setzt damit einen weiteren Schritt, sich dem bis dato vernachlässigten Barock anzunähern. Akustisch ist dies in einem Haus dieser Größe bekanntermaßen keine leichte Aufgabe.

McVicar - bisher mit so disparaten Arbeiten wie der stockkonservativen "Adriana Lecouvreur" und dem abstrakten "Tristan" an der Staatsoper vertreten - stand mithin vor der Aufgabe, die Sänger meist möglichst nahe der Rampe zu halten, um den Klanganforderungen zu genügen. Entsprechend bemüht er sich nach Kräften, mit anderen Mitteln Bewegung in die Szenerie zu bringen und lässt im Hintergrund die rohen Wände wie Höflinge tanzen. Auch gelingt dem Regisseur eine durchaus stimmige Personenführung angesichts der Vorgabe. Irgendwas wuselt stets im Hintergrund.

Hinzu kommen immer wieder überzeugende Raumlösungen, wenn aus drei Spiegeln ein Ankleideraum entsteht oder zur Verzweiflungsarie "Scherza infida" die Mauern sich zu einem öden Strand hin öffnen. Aber warum sind Figuren bei der Inszenierung von Barockopern eigentlich immer in Barockgewänder gekleidet - auch wenn die Stücke wie hier im schottischen Mittelalter spielen? Kein Mensch käme auf die Idee, Wagner-Opern stets in Kostüme des 19. Jahrhunderts zu kleiden.

Aber sei's drum, liegen die Schwächen doch nicht in der Inszenierung begründet. So manche Entdeckung hält bei ihrem Staatsoperndebüt die renommierte britische Mezzosopranistin Sarah Connolly bereit - etwa, dass Koloraturen im tieferen Register auch nur mehr mimisch dargestellt werden können. Leider fehlt der 54-Jährigen in der Titelpartie von Beginn an die Tiefe und am Ende die Kraft für die halsbrecherischen Koloraturen. Kein Vergleich mit den großen Kolleginnen wie Anne Sofie von Otter oder zuletzt Cecilia Bartoli beim grenzgenialen "Ariodante" der Salzburger Pfingstfestspiele.

Direkt vom Salzburger "Ariodante" übernommen wurde Christophe Dumaux als Testosteronbomber unter den Countern, der technisch perfekt mit seinem ihm eigenen, sehr hell-metallischen Timbre den dunklen Charakter des Antagonisten Polinesso gibt. Eine echte Bank des Abends ist Ensemblemitglied Chen Reiss als Ginevra, der es mit ihrem lyrischen Sopran stabil gelingt, das Staatsopernrund zu füllen und dabei auch noch in die Tanzchoreografie einzustimmen oder sich von Tänzern in die Höhe heben zu lassen. Zugleich verleiht das ihr eigene, etwas herbe Timbre ihrer Figur einen tieferen Ausdruck. Rainer Trost komplettiert als solider, wenn auch nicht dezidierter Barocktenor diese Riege.

Mehr Mühen hatte da Reiss' Ensemblekollegin Hila Fahima als Dalinda sowohl in der Intonation als auch dem Volumen. Und Wilhelm Schwinghammer erweist sich bei seinem Staatsoperndebüt in der Rolle des Königs als weit weniger durchschlagskräftiger Bass als der Name vermuten ließe.

Im Graben indes führte William Christie seine Les Arts Florissants als Gastorchester gewohnt elegant und in bestimmten Momenten auch ungekannt nuanciert phrasierend durch den Abend, allerdings ebenso gewohnt ohne allzu feurige Kontraste. Die Bilanz: Kein Augenöffner, wie er bisweilen dem Theater an der Wien im Barockrepertoire gelingt, aber eine solide, repertoiretaugliche Inszenierung. Und letztlich steht man in der Staatsoper mit Händel ja noch am Anfang und beschnuppert sich vorsichtig.

