Arnold Schwarzenegger macht Legasthenie öffentlich

Der "Terminator" kündigt auf Instagram sein neues Hörbuch für Oktober an und teilt mit seinen Followern ein Geheimnis.

Auf Instagram schreibt Schwarzenegger: "Ich könnte sagen, dass ich in allem fantastisch bin, aber das wäre eine Lüge." Die Aufnahme seiner eigenen Worte für sein neues Hörbuch "Be Useful" sei unangenehm gewesen, er habe sich sogar davor gefürchtet. Der Grund: Schwarzenegger ist Legastheniker.

In den 1950er-Jahren habe man in Österreich nicht über Lernbehinderungen gesprochen, und wenn er in der Klasse laut lesen sollte, war das meistens eine Katastrophe, schreibt er auf Instagram.

Wenn sich Schwarzenegger auf einen Film vorbereite, dann lese er das Drehbuch monatelang immer und immer wieder, bis er jede Zeile auswendig könne. Er brauche Zeit und Wiederholungen, um sich die Wörter zu merken.

Schwarzenegger nimmt Aufnahmegerät mit nach Hause

Während andere Autorinnen und Autoren ihre Bücher in zwei bis drei Tagen im Studio einlesen, nimmt Schwarzenegger das Aufnahmegerät mit nach Hause und schafft laut eigenen Angaben 20 bis 30 Seiten pro Tag. Auf diese Weise konnte er sich zwei Mal am Tag für kürzere Sitzungen mit dem Regisseur und dem Produzenten anmelden und dazwischen ununterbrochen üben.

Bei diesem Prozess hat er seine eigenen Lektionen angewandt:

Er habe sich eine Minute lang geärgert und gejammert, aber sich dann gezwungen weiterzumachen, ganz nach dem Motto "Verweigerung wird die Aufnahme nicht erledigen".

Er hat so viele Wiederholungen gemacht, bis er diese nicht mehr zählen konnte. Den Text teilte er in kleine Stücke auf, weil er wusste, dass sich kleine Erfolge zu großen Siegen summieren - oder in diesem Fall zu einem ganzen Buch.