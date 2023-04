Ars Electronica: Die Wahrheit? Welche Wahrheit?

Linzer Festival Ars Electronica stellt die Frage "Who owns the truth?".

Immer wieder geht es um weite Welten: Besucher bewundern eine Nightline-Vorführung in der Abteilung Deep Space der Ars Electronica im Jahr 2009.

Auf dem diesjährigen Plakat schauen sich ein Roboter und ein menschenartiges Wesen an. Ihre Gesten und ihre Mimik zeigten nicht nur, dass sie diskutierten, sondern "auch ein bisschen ratlos" seien, sagte Gerfried Stocker, Direktor des Linzer Festivals Ars Electronica, beim Pressegespräch am Montag. Das Bild sei einer von einer Vielzahl an Vorschlägen gewesen: Bei der Gestaltung des Sujets habe es sich das Team nicht verkneifen können, eine künstliche Intelligenz Vorschläge erzeugen zu lassen. "Wir hatten viel Spaß dabei, die Varianten ...