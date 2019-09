Ars Electronica Festival feiert 40 Jahre

Beim am Donnerstag in Linz beginnenden Ars Electronica Festival "Out of the Box - die Midlife-Crisis der digitalen Revolution" wird mit einer neu organisierten Gala am Abend das 40-Jahr-Jubiläum gefeiert. Die Jubiläumsausgabe umfasst bis Montag über 500 Einzelveranstaltungen zum Thema Künstliche Intelligenz und ihre Bedeutung für die Gesellschaft.

SN/APA/ULRIKE INNTHALER "Out of the Box - die Midlife-Crisis der digitalen Revolution"