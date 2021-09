Ars Electronica: Friss Erde, beleuchte die Zukunft und denk nach!

Es rauschen Muren, es brennt der Boden. Es wird richtig heiß, quasi brandaktuell. Das ist nicht heimelig, sondern gefährlich. Also mahnt eine neue Ausstellung der Ars Electronica: "There Is No Planet B". Das Gute: Es gibt immer Hoffnung.

Buchstäblich hautnah spüren, wie sich ein Erdbeben anfühlt? Oder sehen, wie - zwar im Modell, aber eben auch leichter als gedacht übertragbar auf die Wirklichkeit - ein Ort nur mit Sonnenenergie funktioniert? Oder ein bisschen Erde in den Mund stecken und schmecken? Das mit der Erde ist übrigens buchstäblich gemeint im Projekt "Museum of Edible Earth" im Ars Electronica Center in Linz. "Probieren ist erlaubt", sagt Kuratorin Veronika Krenn. Beim Eintritt in die neue Schau in Linz widmet ...