Ars Electronica heuer mit anderer Hauptlocation

Das Ars Electronica Festival, das seit 2020 am Campus der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) stattfand, wird heuer sein Hauptquartier an einem anderen Ort aufschlagen. Chefkurator Martin Honzik bestätigte der APA, dass sich für das diesjährige Festival eine "einzigartige Möglichkeit ergeben hat", die man nutzen wolle. Nähere Auskünfte werde es in der Pressekonferenz zum Ars Electronica Festival am 17. April geben.

Dieses Jahr ohne Ars Electronica: Die Kepler-Uni Linz

An der JKU wurde ebenfalls bestätigt, dass man heuer nicht mehr die Hauptlocation sein werde. Bestehende Kooperationen mit der Ars Electronica würden aber weiter aufrecht bleiben und sogar intensiviert. Laut JKU habe der Wechsel der Locations nichts mit dem im Herbst anstehenden Rektorenwechsel - Meinhard Lukas, unter dessen Rektorat die Kooperation begonnen wurde, hat sich nicht mehr beworben - zu tun.