Ars Electronica lädt auf einen von Krisen befreiten Planeten

Was ist der "Plan B", wenn das, was Klimawandel, Energienot und sonstige Krisen auslöst, nicht fortzuführen ist?

Angenommen, die Menschheit hätte den Klimawandel gestoppt, die Energiewende geschafft, die Verkehrsprobleme gelöst und blickte aus diesem glücklichen Zustand zurück auf das Heute. Mit dieser Hypothese eines Rückblicks aus der Zukunft, in der die Erde zum "Planet B" geworden ist, lädt das Ars-Electronica-Festival in den Tagen von 7. bis 11. September an zehn Standorten in Linz zu sechs Ausstellungen und zahlreichen Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Werkstattgesprächen und Führungen.

Nach zwei Jahren mit Pandemie finde das Ars-Electronica-Festival wieder in "altbekannter Größe ...