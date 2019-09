Ars Electronica schlug bei 40-Jahr-Jubiläum "alle Rekorde"

Das Ars Electronica Festival 2019 "Out of the Box" in Linz hat zum 40-Jahr-Jubiläum "alle Rekorde geschlagen", zog dessen Leiter Martin Honzik am Montag Bilanz: 110.000 Besucher, 1.449 Präsentatoren aus 45 Ländern, 227 verschiedene Führungen, so die Zahlen. Trotzdem schwang in der Pressekonferenz Wehmut mit. Denn die PostCity als Veranstaltungsort ist Geschichte. Die Ars übersiedelt an die Uni.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Ars Electronica verzeichnete heuer Rekorde bei den Besucherzahlen