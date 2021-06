Ars Electronica: Wolken entlarven das Leid der Erde

Klima, Flüchtlinge, Demokratie, aufbereitet als kritische, gesellschaftlich relevante, manchmal spielerische Kunstprojekte - dafür gibt es jedes Jahr den Prix Ars Electronica. Auch ein Projekt aus Salzburg wurde ausgezeichnet.

Wenig bleibt Flüchtlingen. Sogar ihre Erinnerungen müssen sie bisweilen mühsam zusammenklauben. "Das ist ein bedrohliches Thema", sagt Jürgen Hagler, Leiter des Ars Electronica Animation Festival bei der Bekanntgabe der Gewinner des Prix Ars Electronica am Montag. Einer der Gewinner ist der aus China stammende Guangli Liu. Er hat sich in seiner Arbeit "When the Sea Sends Forth a Forest" um das Metathema der Erinnerungsverluste am Beispiel einer Flüchtlingswelle in den 1970er-Jahren gekümmert. Die Roten Khmer übernahmen Kambodscha. Viele Chinesen mussten ...