Ars Electronica zeigt Zukunft und Vergangenheit

Eine mögliche Zukunft des Theaters in Form einer "4D-Box" und die Geschichte der elektronischen Musik anhand von Künstlerinnen-Porträts sind im Rahmen der diesjährigen Ars Electronica im Linzer Kunstmuseum Lentos zu sehen. Die "4D-Box" ist eine Bühne mit Hologramm-Technologie, die vom dänischen Kulturhaus "The Culture Yard" präsentiert wird. Festival und Museum luden am Mittwoch zur Presseführung.

Die High-Tech-Bühne erzeugt einerseits ein plastisches Bühnenbild ähnlich wie in einem 3D-Film und erlaubt den Akteuren, sich darin zu bewegen. Andererseits können holografische Bilder durch die Bewegungen der Darsteller bewegt werden.

Im Rahmen der Ars Electronica werden drei Produktionen auf der innovativen Bühne präsentiert: Die elektronische Konzertperformance "Silicium" in Zusammenarbeit mit dem bildenden Künstler Carl Emil Carlsen und dem Performer Björn Svin, das Stück "Chronicle of Light Year", eine Koproduktion mit Very Mainstream Studio & Very Theatre, sowie die Tanzperformance "The Ultimate Battle" mit Noora Hannulla.

Unter dem Titel "Hidden Alliances" zeigen Elisabeth Schimana, die diesjährige Featured Artist des Festivals, und das von ihr ins Leben gerufene "IMA Institut für Medienarchäologie" Porträts von zehn Künstlerinnen aus dem Bereich der elektronischen Musik - "alle Pionierinnen auf ihrem Gebiet", wie sie bei der Presseführung betonte. Wichtig war ihr auch der feministische Aspekt, da in der Elektromusik - wie in so manch anderer technikaffinen Disziplin - der Frauenanteil eher niedrig sei.

Unter den präsentierten Komponistinnen sind u.a. die argentinische Musikerin Beatriz Ferreyra (81), die sich vor allem auf das Sammeln von Klängen und das Beschreiben ihrer Eigenschaften spezialisiert hat. Die Französin Eliane Radigue (86) hat sich der Suche nach der "endlosen Musik" verschrieben, während die Neuseeländerin Rebekah Wilson jahrelang als Kunstfigur Netochka Nezvanova - entlehnt von einer Dostojevskij-Romanfigur - durch das Netz geisterte und erst 2002 wieder als reale Person auftauchte. Auch der Österreicherin Elisabeth Schimana selbst ist ein Porträt gewidmet, das u.a. ihre Arbeit mit dem Max Brand Synthesizer zeigt. Die Ausstellung ist von 6. bis 30. September zu sehen, während der Ars Electronica sind Werke der Porträtierten im Rahmen des "Soundbrunch" zu hören.

