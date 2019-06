Art Basel bleibt mit 95.000 Besuchern auf stabilem Kurs

Mit einer Besucherzahl von rund 95.000 knüpfte die Art Basel an die Erfolge der letzter Jahre an. Dies hat die Leitung der Kunstmesse nach Abschluss am Sonntag vermeldet. Die Art Basel habe mit 290 Galerien aus 34 Ländern Sammler aus über 80 Staaten angelockt, heißt es in der Mitteilung der Messeleitung.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Die weltumspannende Galerie Gagosian teilte ihre Verkäufe nicht mit