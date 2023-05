Asturien-Preis für Bestsellerautor Haruki Murakami

Der japanische Bestsellerautor Haruki Murakami erhält den spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Literatur. Die Jury würdigte am Mittwoch die "Einzigartigkeit seiner Literatur, ihre universelle Reichweite und die Fähigkeit, japanische Tradition und das Erbe der westlichen Kultur zu vereinen". Die Prinzessin-von-Asturien-Preise sind nach der spanischen Thronfolgerin benannt. Sie werden jährlich in acht Sparten vergeben und sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert.

BILD: SN/APA/JIJI PRESS/JIJI PRESS Murakami gilt seit Jahren als Anwärter auf den Literaturnobelpreis

Der 74-jährige Murakami, der auch lange in den USA und Europa gelebt hat, gilt seit Jahren als aussichtsreicher Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Er ist für seine märchenhaften, surrealen und teilweise verfilmten Romane weltbekannt. Mit "Erste Person Singular" (2021), "Die Chroniken des Aufziehvogels" (2020) oder "Die Ermordung des Commendatore" (2018) hatte er auch in Österreich Bestseller.