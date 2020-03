Auch kleinere Kinos machen die Schotten dicht

Neben den österreichweit fast 30 Cineplexx-Kinos machen auch viele kleinere Kinos wegen der Vorgaben der Bundesregierung zur Eindämmung von Coronavirus-Infektionen die Schotten dicht, zeigt ein Blick auf die Homepages selbiger Lichtspielhäuser. Im Wiener Gartenbaukino gilt etwa bis 2. April "Vorhang zu", das Filmcasino schließt bis "zumindest 22.3.", das Votivkino gar "auf unbestimmte Zeit".

Das Citycine Stadtkino Deutsch-Wagram und die Filmbühne Waidhofen/Ybbs (Niederösterreich) pausieren den Spielbetrieb ebenso wie das Kino Freistadt und das Stadtkino Grein (Oberösterreich) und Das Kino Salzburg. Auch das Stadtkino Bruck/Mur oder das Cine4You Kino Hartberg (Steiermark) sperren vorerst zu, ebenso der Cinepoint Seefeld in Tirol und das Filmstudio Villach. Die Dieselkinos haben an allen neun Standorten vom Burgenland bis Salzburg ihren Betrieb mit dem heutigen Samstag vorübergehend dicht gemacht. Am Montag werden auch das Kino Oberpullendorf (Burgenland) und das Cinematograph & Leokino Innsbruck nachziehen.

Einzelne Lichtspielhäuser halten unterdessen weiterhin offen. Im Lugner Kino in der Wiener Lugner City etwa finden laut Homepage und Facebook-Seite derzeit noch alle Vorstellungen wie geplant statt. Allerdings werden nur 99 Tickets pro Vorstellung verkauft und ein "größerer Abstand" zwischen den verkauften Plätzen versprochen. Auch im Cinema Dornbirn werden laut dem Betreiberverein, dem Filmkulturclub Dornbirn, die Filme wie geplant gespielt. Die maximale Besucherzahl ist entsprechend der Verordnung der Bundesregierung allerdings auf 100 beschränkt und den Zuschauern wird dringend empfohlen, im Kino Abstand zu halten. "Je nach Alter und Gesundheitszustand muss jeder das individuelle Risiko selber abschätzen. Das Kino bleibt so das einzige noch erlaubte Vergnügen!"

Quelle: APA